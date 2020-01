Stiri pe aceeasi tema

- In programul de guvernare al Partidului National Liberal, care, odata votat devine lege, principalul obiectiv era infiintarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, o structura aflata direct in subordinea Guvernului si coordonarea primului ministru. Cu siguranța vor fi unii care vor spune “chelului…

- ​Guvernul german și Deutsche Bahn au semnat un acord ce prevede investiții totale de 86 miliarde euro pentru modernizarea infrastructurii feroviare pâna în 2030. La început de an prețurile bileteleor de tren pe distanțe lungi au scazut cu 10% în Germania. Guvernul federal…

- ​Ministerul de Finanțe a dat aviz negativ pe proiectul de act normativ conceput de Ministerul Transporturilor pentru contractele de servicii publice de transport de calatori ale operatorilor feroviari, din cauza excluderii din mecanism a indicatorului calatori – kilometru, un truc care în…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, considera ca pensiile din Romania ar trebui sa creasca, dar procentul cu care cresc reprezinta o problema, in conditiile in care economia creste cu 4% pe an, in timp ce pensiile sunt asteptate sa avanseze cu 40%, iar solutia la aceasta…

- Ziarul Unirea Eliberarea de antibiotice fara reteta ar trebui interzisa: Care este motivarea societaților medicale pentru aceasta soluție radicala Eliberarea de antibiotice fara reteta ar trebui interzisa: Care este motivarea societaților medicale pentru aceasta soluție radicala Societatile profesionale…

- Alarmate de amploarea medicatiei dupa ureche de la care avem printre cele mai rezistente bacterii din Europa, societatile profesionale ale medicilor propun o solutie extrema: sa fie interzisa total eliberarea de antibiotic fara reteta! Acum e permisa doar in cazuri de urgenta. Un studiu recent a…

- In al doilea trimestru al anului 2019, societațile de asigurare au avizat un numar de 88.174 de dosare de dauna in baza polițelor de asigurare de raspundere civila obligatorie (RCA), cu 6,15% mai puține fața de primul trimestru din 2019, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al Autoritații…

- Sunt foarte multe persoane care, din lipsa de cunoștințe financiare ajung adesea in situația de a nu-și putea gestiona veniturile. Acestea fie se indatoreaza excesiv, fie nu pot ține intr-un bun echilibru veniturile și cheltuielile, fie ajung in momente din viața, cum ar fi pensia, in care nu dispun…