"Gaurile negre" din bugetele locale. Cum a ajuns reteta Bolojan/Boc in meniul de urgenta al noilor primari Noii primari, care si-au preluat mandatele de deja doua, trei saptamani, au inceput sa scoata la lumina dezastrele din bugetele locale lasate mostenire, dar si adevarate "gauri negre", contracte uriase fara rationament economic si un personal administrativ supradimensionat. In fata acestei situatii, raspunsul adoptat pare a fi reteta Bolojan/Boc, reprezentantii a doua administratii de succes din Romania, Oradea, respectiv Cluj-Napoca.





