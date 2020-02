Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier mortal s-a petrecut, duminica, la intrarea in municipiul Hunedoara, dinspre Calan. Un adolescent in varsta de 13 ani, de etnie roma, a condus un autoturism Mercedes ML cu volan pe partea dreapta, ... The post Tragedie in vestul țarii: un copil a murit dupa ce a condus un Mercedes…

- RESITA – Sediul Pro Romania din Resita, aflat vizavi de Casa de Cultura din municipiu, va fi vineri, 17 ianuarie 2020, gazda desfasurarii Regionalei zonale Vest – Sud-Vest Pro Romania. La intalnire va participa si seful formatiunii politice, Victor Ponta. La eveniment vor fi prezente delegatiile judetelor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 8.56, in Transilvania, județul Hunedoara, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la adancimea de 7 kilometri. Cele mai apropiate orase de epicentrul seismului Cluj-Napoca, Sibiu,…

- ArcelorMittal a anuntat ca a suspendat temporar, din 1 decembrie, productia la uzina siderurgica din Hunedoara, care face parte din divizia ArcelorMittal Europe – Long Products, decizia fiind determinata de preturile mari la energie electrica si la gaz. Fabrica are 640 de angajati si 200 de contractori,…

- PLUS Timiș, PLUS Arad și PLUS Hunedoara vin cu o solicitare catre Ministrul Transporturilor: sa faca toate demersurile necesare pentru deschiderea lotului 3 al Autostrazii A1! Amanata de prea mult timp, deschiderea lotului 3 al Autostrazii A1 Lugoj-Deva continua sa ramana la stadiul de necesitate și…

- O femeie de 49 de ani, din municipiul Hunedoara, a ajuns la Politie, dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot. Incidentul le-a fost semnalat... The post Incident in vestul țarii. O femeie a ajuns la poliție dupa ce si-a fotografiat buletinul de vot appeared first on Renasterea banateana .

- O acrobata de la un circ din Budapesta, in varsta de 19 ani, a fost ranita grav dupa ce a cazut de la inalțime, in timpul unui spectacol susținut la Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, incidentul s-a produs sambata, in orașul Hunedoara, in timpul unui spectacol de circ. Tanara in varsta de 19 ani a fost…

- O profesoara din vestul țarii a scris, pe pagina sa de Facebook, un mesaj adresat noului ministru al Educației, Monica Anisie. Este vorba de Didina Roșculeț, care preda la Școala Gimnaziala Nr. 1 din Hunedoara. Dascalul este nemulțumit de mai multe afirmații pe care noul ministru le-a facut la un post…