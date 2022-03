Găurile de vierme ajută la elucidarea misterului găurilor negre Un fizician de la RIKEN și doi cercetatori au descoperit ca o gaura de vierme – o punte de legatura intre regiuni indepartate ale Universului – ajuta la elucidarea misterului a ceea ce se intimpla cu informațiile despre materia consumata de gaurile negre. Teoria relativitații generale a lui Albert Einstein prezice ca nimic din ceea ce cade intr-o gaura neagra nu poate scapa din aceasta. Insa, i Citeste articolul mai departe pe noi.md…

