Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Amiralul (r) James Stavridis, fost comandant NATO, ofera o soluție pentru a se evita scenariul unui dezastru nuclear precum cel de la Cernobil la centrala Zaporojie, pe care trupele ruse o folosesc ca instrument de șantaj in razboiul din Ucraina.

- Patru gauri au aparut in acoperisul unei cladiri de la centrala nucleara de la Zaporojie, in apropierea a cel putin trei transportoare blindate de personal rusesti, conform imaginilor din satelit oferite de Maxar Technologies, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- China a lansat un atac subtil voalat la adresa Rusiei in ceea ce priveste centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, in timp ce temerile privind un dezastru se intensifica in urma unui accident, scrie inews.co.uk. Un oficial chinez de rang inalt a declarat, vineri, la ONU, ca un singur incident ar putea…

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Atacuri cu rachete lansate de armata rusa noaptea precedenta și joi dimineața asupra celui de-al doilea oraș ucrainean ca marime, Harkov, au ucis cel puțin 12 persoane și au ranit mai multe, spun oficialii Kievului. Un consilier al lui Volodimir Zelenski spune ca razboiul se afla intr-un „blocaj strategic”…

- 42 de state, intre care și Romania, au semnat o declarație comuna cu privire la situația de la centrala nucleara Zaporojie, cerand Rusiei sa retraga de urgența trupele de la centrala nucleara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Agentia Internationala pentru Energia Atomica lucreaza la trimiterea unei misiuni internationale de experti la cea mai mare centrala nucleara din Europa, centrala de la Zaporojie, aflata intr-o zona din sud-estul Ucrainei ocupata de fortele ruse.