Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au captat cea mai adanca și clara imagine a centrului Galaxiei Calea Lactee de pana acum, dandu-le ocazia oamenilor de știința sa estimeze cu o precizie fara precedent masa giganticei gauri negre din centrul galaxiei și distanța fața de Pamant, scrie LiveScience. Ei au putut observa mișcarea…

- FDA - Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA - a aprobat tratamentul injectabil Voxzogo (vosoritida) care ajuta la cresterea copiilor cu varsta de cinci ani si peste, care au acondroplazie si epifize deschise (placi de crestere), ceea ce inseamna ca acesti copii au inca potentialul de…

- Un craiovean a gasit o intrebuințare inedita pentru o trecerea de pietoni din buricul orașului. Omul nu s-a gandit prea mult, nici ca este in centrul orașului, nici ca ceilalți cetațeni folosesc zebra pentru a traversa strada. El și-a aruncat gunoiul chiar in mijlocul strazi, pe trecerea de pietoni…

- Recent, s-a descoperit o noua gaura neagra. Se afla la 160.000 de ani lumina distanța de Pamant și este de 11 ori mai mare decat masa soarelui nostru, scrie CNN. Astronomii au descoperit-o folosind telescopul uriaș al Observatorului European de Sud din Chile. Au observat modul in care gravitația gaurii…

- Ancheta penala dupa ce cladirea monument istoric din centrul Capitalei, deținuta de patronul clubului de fotbal FCSB, a fost vandalizata. Gardul imobilului a fost mazgalit cu vopsea neagra, fiind scrise jigniri și amenințari la adresa omului de afaceri George Becali.

- Astronomii au descoperit o mica gaura neagra in afara Caii Lactee, pentru prima data folosind in acest scop telescopul VLT (Very Large Telescope) din Chile. Aceasta metoda poate contribui la detectarea gaurilor negre ascunse in Calea Lactee și in galaxiile din apropiere, precum și sa arunce lumina asupra…

- Un utilizator Reddit a dat peste o „gaura neagra” in mijlocul oceanului in timp ce folosea Google Maps. In cele din urma, dupa indelungi polemici, misterul a fost dezlegat. „Ce naiba este asta? Nu seamana deloc cu o insula”, a scris koblocks, pe Reddit, postarea sa starnind o avalansa de comentarii,…

- Senatorul Marcel Vela, fostul ministru al MAI, a facut voluntariat la Centrul de Vaccinare Reșița. Senatorul liberal a renunțat le geaca neagra din piele și s-a imbracat intr-un halat alb. Cu ceva timp in urma premierul Florin Cițu le reprosa politicienilor lipsa de implica și de interes pentru…