- Cel mai mare stadion din Romania, Arena Naționala, și-ar putea schimba numele in 2022. Primaria Capitalei iși dorește sa atenueze pierderile financiare cauzate de stadion, iar una dintre soluții este inchirierea numelui catre un sponsor. Arena Naționala a fost inaugurata in 2011 cu meciul amical dintre…

- Traim vremuri la care nimeni nu s-ar fi gandit vreodata. S-a știut dintotdeauna ca, pentru a putea fi inmormantat, trebuie sa iți asiguri locul intr-un cimitir inca din timpul vieții. O mișcare deloc ușoara și, de obicei, costisitoare. Numai ca aventura nu se termina aici, cu cei peste 1.000 de lei…

- Gaura neagra - reprezentare artistica Conceptul de vid absolut, adica de spațiu in care nu se afla absolut nimic, este unul invechit. Spațiul, fara pic de materie in el, este departe de a fi fara nimic in el. Am scris un articol, Cat cantarește spațiul gol , unde am vorbit in detaliu despre spațiu și…

- În 2022 sunt multe de vazut pe cer. Planetele se întâlnesc una cu alta, eclipsele au loc și pe deasupra casei noastre, Luna face sa dispara stele planete, iar Marte se apropie de Pamânt, scrie astronomul Adrian Șonka. În stilul sau glumeț el vorbește despre stele cazatoare,…

- Astronomii au produs cea mai cuprinzatoare imagine cu erupția unei gauri negre supermasive apropiate care se „hranește” in mod activ. Erupția este alimentata de o gaura neagra centrala din galaxia Centaurus A, la aproximativ 12 milioane de ani lumina distanța, transmite Noi.md cu referire la Știri.md.…

- Astronomii au captat cea mai adanca și clara imagine a centrului Galaxiei Calea Lactee de pana acum, dandu-le ocazia oamenilor de știința sa estimeze cu o precizie fara precedent masa giganticei gauri negre din centrul galaxiei și distanța fața de Pamant, scrie LiveScience. Ei au putut observa mișcarea…

- Astronomii au fotografiat pentru prima cu data cu ajutorul unui telescop de la sol un flux galactic extraordinar dintr-o gaura neagra supermasiva care are forma unei spirale asemanatoare cu ADN-ul, relateaza Live Science.Gaura neagra se afla în centrul unei galaxii eliptice numite Messier…