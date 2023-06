Stiri pe aceeasi tema

- ”PNRR prevede sa incepem sa scoatem din exceptii. Da, cred ca in viitor vor trebui scoase anumite execeptii, asta nu inseamna ca din analiza noastra preliminara vom umbla la exceptiile din IT, in acest moment. Sunt exceptii de aproape 20 de ani din cate stiu eu si au adus un lucru benefic, un hub important…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la inaugurarea unui pod rutier in Capitala, ca excepțiile din Codul Fiscal pentru diferite sectoare de activitate aduc o gaura la buget de 74 de miliarde de lei și ca o mare parte din acestea trebuie sa dispara.„PNRR prevede sa incepem sa scoatem din excepții.…

- Deputata USR, Diana Buzoianu, a depus o inițiativa legislativa conform careia se asigura gratuitatea transportului cu trenurile CFR pentru studenții care vor sa voteze la alegerile parlamentare și locale, acasa, unde au domiciliu. Inițiativa legislativa propune ca studenții cu varsta de pana la 26…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, duminica dupa ședința de Guvern, ca inscrierile la examenele de Bacalaureat și Evaluare Naționala se prelungesc cu inca 3 zile, fața de data anunțata anterior, de 13 iunie. Perioada de incheiere a situațiilor școlare pentru clasele a VIII-a, a XII-a sau clasa…

- Sindicaliștii din Educație au ajuns la o ințelegere cu Guvernanții care vor da doua ordonanțe de urgența: una care ar urma sa faca referire la tot ce inseamna pentru viitor partea salariala pentru cadrele didactice, iar cea de-a doua privind plata orelor din perioada de greva, cu condiția recuperarii…

- Daca protestul din Educatie va continua, nu vor putea fi evitate consecinte precum reprogramarea examenelor sau prelungirea anului scolar, a declarat, joi, ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Perioada de inscriere pentru Evaluarea Nationala are loc intre 6 si 9 iunie. In functie de resursa umana disponibila…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut, luni, primul anunț privind inscrierea la Bacalaureat, paralizata temporar de greva profesorilor. Perioada de inscriere se va prelungi daca nu vor fi inscriși la timp toți elevii, din cauza lipsei resurselor, a spus ministrul. „Incrierile la examenul de Bacalaureat…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, susține ca nu exista o „gaura” de 20 de miliarde de lei din buget. Conform lui Heiuș, este o ajustare a cheltuielilor care nu ar trebui sa sperie pe nimeni. Ba din contra – ar fi un lucru sanatos pentru economie. „Nu exista o gaura de 20 de miliarde in bugetul general […] The…