- "Nu mai avem timp. Ceea ce nu facem pe timp de pace nu va fi gata in cazul unei crize sau al unui razboi", a declarat seful comandamentului logistic JSEC al NATO, general-locotenentul Alexander Sollfrank, intr-un interviu publicat, joi, de Reuters, relateaza Ziare.com.Comandamentul comun de sprijin…

- Coaliția de guvernare a Germaniei incearca sa carpeasca de urgența o gaura uriașa data in bugetul federal de catre Curtea Constituționala a țarii, care a blocat guvernul din a folosi 60 de miliarde de euro in investiții pentru inițiative verzi și susținerea industriei, relateaza Reuters.

- Directorul general al Deutsche Bank, Christian Sewing, a declarat ca Germania va deveni ”bolnavul Europei” daca ”problemele structurale” nu vor fi abordate imediat, relateaza CNBC. ”Nu suntem bolnavul Europei”, a spus Sewing in discursul sau de la Handelsblatt Banking Summit 2023, de miercuri, ”dar…

- ”Nu suntem bolnavul Europei”, a spus Sewing in discursul sau de la Handelsblatt Banking Summit 2023, de miercuri, ”dar este si adevarat ca exista slabiciuni structurale care franeaza economia noastra si o impiedica sa isi dezvolte marele potential”. ”Vom deveni bolnavul Europei daca nu abordam aceste…

- Sistemul de educație din Romania se plaseaza sub media celorlalte țari care fac parte din Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica la mai toți indicatorii-cheie, arata ultimul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica la care vrem sa aderam.

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…

- Germania este din nou ”bolnavul Europei”, potrivit lui Hans-Werner Sinn, presedintele emerit la Institutul Ifo, iar provocarile pe care le ridica, in special in ceea ce priveste strategia energetica a tarii, ar putea fi in avantajul dreptei, din ce in ce mai populare, transmite CNBC.Denumirea ”bolnavul…