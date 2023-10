Gaura de ozon deasupra Antarcticii a crescut în dimensiune Imagini din satelit realizate recent au aratat ca gaura de ozon de deasupra Antarcticii a crescut in dimensiune. In prezent, se presupune ca aceasta atinge 26 de milioane de kilometri patrați. In plus, oamenii de știința nu exclud ca aceasta sa continue sa se extinda, mai ales ca punctul culminant al acestui proces este in luna octombrie. {{694541}}Pina in decembrie-februarie, gaura de ozon Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

