”Gaură de 11 miliarde!” Daniel Zamfir îl demască pe ministrul Cîțu ”Gaura de 11 miliarde! Orice om onest, de buna credința, cand aude asta din gura ministrului de finanțe, intra in panica, pe buna dreptate. Ticaloșia ministrului tiribombist e ca insinueaza ca banii au furati nicidecum ca suma, in niciun caz cea despre care vorbește Vasile Citu, provine din deficit, asa cum au toate tarile din Europa. De ce l-am crede ca spune acum adevarul? Citiți va rog mai jos, doar cateva din minciunile sau ticalosiile spuse de actualul ministru de finante:

- Ianuarie 2017. Senatorul PNL a sustinut ca din mai 2017 nu vor mai putea fi platite salariile si pensiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Scriu astazi cel mai lung text pe Facebook, care credeți-ma merita citit. Sunt doar cateva din prostiile pe care le-a spus in ultimii doi ani viitorul ministru de finanțe, Florin Cițu: - Ianuarie 2017. Senatorul PNL a sustinut ca din mai 2017 nu vor mai putea fi platite salariile si pensiile…

- De cateva saptamani, o perdea de fum invaluie spațiul public, dintr-un foc ațațat continuu de PSD. Pactul pentru bunastare, ultima gaselnița a unui partid care nu are nimic in comun cu bunastarea, cu progresul. Un partid care flutura lozinci, care se ascunde in spatele unor date statistice pe care …

- Intr-o postare acida pe contul personal de Facebook, Florin Buicu menționeaza cronologic declarații in care Florin Cițu a anunțat ca Romania va intra in criza ori ca Executivul nu mai are bani pentru plata pensiilor sau salariilor, considerand ca promovarea unor astfel de scenarii ”iresponsabile”…

- "Salut votul acordat astazi in reuniunea Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre pe langa Uniunea Europeana (COREPER), prin care s-a exprimat un sprijin larg in favoarea candidaturii doamnei Laura Codruța Kovesi pentru poziția de procuror șef al Parchetului European.…

- Atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2- in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta dupa ce, in primul trimestru din 2019, fata de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul a crescut cu 0,4- in zona euro si cu 0,5- in Uniunea…

- Ne vom duce misiunea pana la capat : o Romanie in care sa indraznim sa credem! Acum 3 ani, am preluat o Romanie trista, dezbinata, care nu aparținea romanilor. Am preluat o Romanie a inechitaților salariale, a umilirii batranilor și tinerilor, a injustiției și subdezvoltarii. Am preluat o Romanie…

- Economia nationala isi continua trendul ascendent Produsul Intern Brut al României a crescut, în primul trimestru al acestui an, cu 4,8 procente fata de perioada similara a anului trecut, conform ultimelor date publicate de Institutul National de Statistisca si Eurostat. Cifrele…

- Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat un avans de 4,4%, serie bruta, in al doilea trimestru al acestui an, fata de perioada similara a anului trecut, potrivit primelor estimari publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS). Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica…