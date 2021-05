Gătitul a fost hobby şi motiv de socializare în pandemie (studiu) Gatitul a fost hobby si motiv de socializare in pandemie, romanii au incercat noi retete si a crescut consumul de alimente sanatoase, potrivit unui studiu care analizeaza impactul pandemiei Covid 19 asupra consumului de alimente.



"In perioada pandemica, romanii au fost atenti la pretul alimentelor cumparate (85%) si s-au orientat catre alimente neperisabile sau cu un termen de expirare mai generos (84%). Gatitul a fost hobby si totodata motiv de socializare. Romanii au incercat noi retete (88%) si tipuri de mancare (86%), au pregatit deserturi de casa (82%), iar pentru 84% dintre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

