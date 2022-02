„Gătim și trăim sănătos” cu tinerii cu sindrom Down

Asociația „Totul pentru un suras" din Bacau ce are ca scop principal de activitate susținerea, modernizarea, eficientizarea, creșterea calitații, precum și imbunatațirea continua a vieții sociale a copiilor și tinerilor cu dizabilitați, precum și a copiilor ce provin din medii devaforizate, a identificat o mare nevoie de susținere a atelierelor gastronomice cu adolescenții și tinerii