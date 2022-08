Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic, marți dimineața, in Chevereșu Mare, județul Timiș. Pompierii militari au fost chemați sa intervina dupa ce un incendiu puternic a izbucnit la un gater din localitate. Patronul afacerii a ajuns la spital cu arsuri pe 30 la suta din suprafața corpului.

- In urma cu puțin timp, un incendiu puternic a cuprins un teren cultivat cu grau, in zona comunei Camoineanca. Focul s-a extins pe o suprafața de 10 ha și la fața locului intervin doua echipaje de pompieri, potrivit ISU Vrancea. „Incendiu lan de grau, pe raza UAT Campineanca. Ard circa 10 ha. La fața…

- Intervenție a pompierilor, marți dimineața, pe strada Crișan din Timișoara. Salvatorii au fost chemați sa intervina dupa ce la o casa a izbucnit un incendiu. Focul a fost stins, iar in urma verificarilor cei de la ISU Banat au gasit cadavrul unui barbat in una dintre incaperi.

- UPDATE: Din declarațiile martorilor a reieșit faptul ca incendiul a pornit de la un carbune aprins, cazut din soba. Proprietarul, Gica Panzaru, a facut focul intr-o soba de gatit dintr-o bucutarie de vara și a plecat dupa apa. In timp ce barbatul era plecat, un carbune aprins a cazut din soba și astfel…