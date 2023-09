Gata vacanţa! 2.700.000 de elevi sunt aşteptaţi în bănci Aproximativ 2.700.000 incep luni cursurile anului scolar 2023 – 2024, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Anul scolar 2023-2024 incepe la data de 1 septembrie 2023, se incheie la data de 31 august 2024 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele: pentru clasele a XII-a zi, a […] The post Gata vacanta! 2.700.000 de elevi sunt asteptati in banci appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

