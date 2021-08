Gata şi cu JO de la Tokyo! România a încheiat competiţia cu patru medalii Romania a incheiat Jocurile Olimpice de la Tokyo cu patru medalii, una de aur, la dublu vasle feminin (Nicoleta Ancuta Bodnar, Simona Geanina Radis), si trei medalii de argint, la spada feminin (Ana-Maria Popescu), dublu rame masculin (Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosa) si patru rame fara carmaci masculin (Mihaita Vasile Tiganescu, Mugurel Vasile Semciuc, Stefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari). Rezultatele complete ale sportivilor romani la JO 2020: ATLETISM (10 sportivi): Florentina Costina Iusco (saritura in lungime): locul 20 (calificari)Alina Rotaru (saritura in lungime): locul 17… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

