- Robert Lewandowski la Barcelona! Jurnalistul Fabrizio Romano, expertul perioadei de mercato, a anunțat in mijlocul nopții transferul istoric: Barcelona a batut palma cu Bayern Munchen pentru Lewandowski (33 de ani)! Barcelona a dat lovitura! Robert Lewandowski va juca pe in tricoul blaugrana, dupa…

- Kalidou Koulibaly (31 de ani) pleaca de la Napoli, care ar primi 40 de milioane de euro din partea lui Chelsea. Senegalezul va avea salariu de 9 milioane la Londra, cu 50% peste cat oferisera italienii. Fundașul a refuzat sa-și prelungeasca ințelegerea cu Napoli, dar nici la Juventus nu a acceptat sa…

- Imaginea cu drapelul ucrainean fluturand deasupra Insulei Serpilor, la doar cateva zile dupa ce rusii s-au retras de pe ea, este una simbolica. Fortele pentru Operatii Speciale (FOS) ale Ucrainei au venit cu unele detalii despre complexa misiune de debarcare pe stanca din Marea Neagra.

- Rapid și ASU Poli Timișoara vor incheia un parteneriat care prevede ca echipa din Giulești sa le trimita banațenilor mai mulți jucatori tineri, carora le vor plati salariile. Rapid le intinde o mana de ajutor celor de la ASU Poli Timișoara, care au retrogradat in Liga 3 la capatul sezonului 2021/2022…

- Constructia asteptata a mai multor poduri peste Dunare intre Bulgaria si Romania a fost readusa in atentia publicului bulgar aproape de indata ce actualul Guvern a preluat mandatul, in decembrie 2021. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presa din Franța anunța ca Ladislau Boloni (69 de ani) s-a ințeles cu Metz, echipa din Liga a 2-a din Franța. Boloni, care a fost aproape sa devina selecționerul Romaniei in iarna, revine in antrenorat dupa 1 an. Potrivit L'Equipe, Boloni va fi noul antrenor al celor de la Metz, echipa care tocmai…

- Airbus Helicopters a realizat prima demonstrație de tragere cu racheta SPIKE ER2 de pe un elicopter H145M la un eveniment organizat la poligonul Cincu din Brașov, Romania. Demonstrația a urmat unei etape de succes de eliminare a riscurilor, realizata la inceputul acestui an. Acesta tragere demonstrativa…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca a discutat, luni, cu reprezentantii Guvernului Bulgariei despre proiectul Fast Danube, „un proiect vital pentru intreaga Uniune Europeana, in contextul conflictului din Ucraina”. „Dunarea trebuie sa fie navigabila pe tot parcursul anului pentru…