- Toate scolile din municipiul Bacau vor functiona, incepand de luni, 12 octombrie, doar in sistem on-line pentru urmatoarele 14 zile, potrivit unei decizii luata, vineri, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. CJSU a mai stabilit ca directorii unitatilor de invatamant preuniversitar…

- Toate școlile din orașul Bacau se inchid și intra in scenariul roșu, cursuri exclusiv oline, incepand de luni. In tot județul va fi obligatorie purtarea maștii de protecție in toate spațiile publice. De asemenea, persoanele suspecte de COVID-19 sunt obligate sa se izoleze pana vor primi rezultatul testului,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara a luat o serie de masuri anticovid care vizeaza localitatea Pojorita acolo unde incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de Covid – 19 a fost mai mare de 3/1000 locuitori. Astfel, se suspenda la nivelul…

- Șeful ISU Suceava, col. Costica Ghiața, a propus in ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența care a avut loc astazi, inființarea in cadrul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) a unei linii telefonice special dedicata aspectelor legate de…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, a discutat despre eventuala carantina in trei localitați din Timiș și despre demersurile pentru a gasi noi locuri in spitale pentru bolnavii cu Covid-19. Este vorba de Jebel, Margina și Satchinez. Comitetul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției…

- Localitațile Seleuș și Gurahonț, din județul Arad, și cmunele Balilesti si Darmanesti, din Argeș, vor intra in carantina incepand de sambata, 1 august. In jur de 14.000 de oameni sunt afectați de decizii.Institutul Național de Sanatate Publica a dat avizele pentru carantinarea comunelor aradene Seleus…