Gata, se face plata de 12 miliarde!

- Presedintele american, Joe Biden, spune ca NATO este „extrem de importanta” pentru SUA. El a subliniat ca doreste ca Europa sa stie ca Statele Unite ale Americii sunt de partea sa. Declarația a fost facuta inainte de primul summit NATO la care participa in calitate de președinte și care este vazut ca…

- O mișcare facuta de oficialii de la Teheran a nascut ingrijorare la Washington, in Statele Unite ale Americii (SUA). Iranienii au trimis doua nave catre Venezuela. Sunt doua vapoare incarcate cu sase vedete rapide similare celor utilizate in Golf de Gardienii Revolutiei, armata ideologica a Republicii…

- ​Uniunea Europeana ar dori sa obțina un angajament din partea Statelor Unite pentru a soluționa înainte de decembrie disputa comerciala privind oțelul și aluminiul, care afecteaza relațiile bilaterale, potrivit concluziilor summitului transatlantic din 15 iunie, potrivit AFP.„Ne-am angajat…

- Proiectul de lege privind implementarea și dezvoltarea tehnologiei 5G va intra maine in plenul Camerei Deputaților pentru vot. Proiectul a fost adoptat saptamana trecuta de comisiile raportoare din Camera Deputaților cu majoritate de voturi. Comisia IT, comisia de aparare și comisia juridica au aprobat…

- Vaccinul Pfizer, administrat în trei doze, va avea un efect mai puternic împotriva noilor variante de coronavirus, mutații, aparute. Albert Bourla, CEO Pfizer, a susținut ca imunitatea pe care vaccinul Pfizer BioNTech…

- Andrei Muraru, propus ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, a declarat ca are incredere ca, pana la finalul mandatului presedintelui Klaus Iohannis, tara noastra va fi inclusa in programul Visa Waiver, anunța Agerpres. El a fost audiat miercuri in comisiile reunite de specialitate…

