Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime l-a readus pe Marius Croitoru (42 de ani) la FC Botoșani dupa un an și dupa numai doua etape a inceput sa-i caute un inlocuitor, dezamagit complet de rezultatele și de jocul echipei. Lui Marius Croitoru chiar nu-i mai iese nimic! Dupa trei ani in care a inregistrat rezultate impresionante…

- Voluntari - Botosani, meci contand pentru prima etapa a campionatului din Romania, este programat, luni, 17 iulie, de la ora 18:30, pe Stadionul Anghel Iordanescu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Valeriu Iftime, finanțatorul lui FC Botoșani, a povestit cum transferul lui Sebastian Mailat in Lituania, la Zalgiris Vilnius, a picat dupa ce extrema stanga in varsta de 25 de ani s-a accidentat la unul dintre amicalele disputate de moldoveni in aceasta vara. Mailat, 16 goluri in campionatul precedent,…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, incearca sa-l aduca la vicecampioana Romaniei pe Jaja Silva (24 de ani), extrema stanga care a fost și la FC Botoșani, in perioada august 2021- iunie 2022. „Mai discutam cu un jucator, unul care a fost in Romania, un atacant. E un atacant. E ala care-mi placea…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a anunțat ca a refuzat o oferta de 600.000 de euro pentru Sebastian Mailat (25 de ani), golgheterul echipei in sezonul trecut de SuperLiga, cu 16 goluri. Autor a 16 goluri in 36 de meciuri din poziția de extrema stanga, Mailat a atras atenția mai multor…

- Valentin Țicu (22 de ani), capitanul Petrolului, e sfatuit de Marius Șumudica (52), antrenorul lui Al Raed, sa plece la o echipa mai puternica. Țicu a fost integralist pe postul de fundaș stanga in meciul pierdut de Romania U21 cu Ucraina U21, 0-1 la EURO 2023. ...

- Hervin Ongenda a parasit Rapidul, dupa doar 4 meciuri jucate in Giulești, dar este dorit cu insistența de Valeriu Iftime la FC Botoșani, fosta lui echipa din Superliga. Mijlocaș ofensiv in varsta de 27 de ani, Ongenda a evoluat in doua mandate la FC Botoșani, pentru care a strans mai mult de 100 de…