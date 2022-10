Gata, s-a făcut plata pentru Schengen! ”Noul stapan al Coloniei vine sa iși ia tainul” titram chiar ieri. Atunci cand dezvaluiam ca ”descinderea” premierului olandez Mark Rutte in Romania va fi celebrata prin acordarea mai multor contracte direcționate de statul roman catre compania olandeza navala DAMEN. Iar la doar cateva ore de la apariția acestei dezvaluiri și cu doar o zi […] The post Gata, s-a facut plata pentru Schengen! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

