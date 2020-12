Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat ca va ataca in instanța decizia Guvernului prin care au fost alocați bani catre administrațiile locale. El acuza faptul ca au fost favorizați cei din PNL. „Astazi Guvernul a emis o hotarare de guvern prin care a imparțit sume importante doar administrațiilor…

- Nicoleta Dumitrescu Pentru liderii care au reușit sa treaca de obstacolul-obstacolelor in alegeri – pragul electoral – așteptarea numararii voturilor, pana la final, se dovedește a fi un fel de exercitiu, de gimnastica de incalzire pentru marea competitie. Iar dintre exercitii nu lipsesc genuflexiunile,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, raspunde acuzatiilor presedintelui Klaus Iohannis. pe care il catalogheaza drept "un politruc” care il "cocoloseste” pe seful Guvernului, Ludovic Orban. Ciolacu sustine ca PNL este responsabil pentru starea sistemului sanitar, afirmand ca 17 din ultimii 30 de ani acest…

- ”Am chemat astazi in Parlament pe Ludovic Orban pentru a explica de ce Guvernul incompetent pe care il conduce i-a lasat pe cont propriu pe romani in fata pandemiei. Ii dam astazi ocazia sa recunoasca intentia PNL de a creste TVA pentru romani, intr-un moment in care acestia isi permit din ce in ce…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca Leonard Azamfirei, rectorul UMF Targu Mures, s-a inscris in PSD si va fi pe listele formatiunii la alegerile pentru Parlament. "Noi consideram ca lipsa cronica de specialisti in actualul Guvern este cea mai mare problema a Romaniei si a Guvernului…

- Inainte de a-i da cuvantului lui Azamfirei, Marcel Ciolacu a lansat o noua serie de critici la adresa Guvernul PNL, acuzand ca toate deciziile luate pana acum au fost bazate pe interese politice si electorale. "Lipsa cronica de specialisti in actualul guvern e cea mai mare problema a Romaniei…

- Dumitru Beianu a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Citește și: Ludovic Orban, mesaj dur: ‘Interzicem tuturor organizatiilor locale sa faca vreo intelegere…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca ar depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului condus de Ludovic Orban in situatia in care presedintele USR, Dan Barna, ar fi dispus sa sustina, alaturi de parlamentarii USR, demersul PSD.