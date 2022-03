Gata, peste benzinăriile din Zalău s-a așternut liniștea Mii de salajeni s-au imbulzit aseara pentru a cumpara benzina și motorina, iar asta dupa ce au auzit ca prețurile vor ajunge și la 11 sau 12 lei pe litru. Oamenii au cumparat cantitați insemnate, unii au venit cu canistre, alții au pus benzina inclusiv in recipiente mari, de sute de litri, benzina și motorina ajungand aseara la prețuri care oscilau intre 8 și 10 lei, iar la o stație din Zalau, prețurile au depașit 10 lei pentru un litru de carburant. A fost nevoie de intervenția poliției și jandarmeriei… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

