Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit trebuie sa reduca salariul minim pentru imigranti la 25.600 de lire anual pentru a sprijini ocuparea locurilor de munca dupa Brexit, arata un raport al Comitetului de Consultanta pentru Migratie (MAC), organizatie independenta care acorda consultanta guvernului de la Londra.Odata cu retragerea…

- Efectele nebanuite ale Brexitului. De ce iși pierde funcția un primar din Germania, dupa ieșirea Marii Britanii din UE In timp ce Uniunea Europeana este pe punctul de a se desparti de Marea Britanie, un mic sat din nordul Germaniei se pregateste sa-si ia “la revedere” de la primarul sau…

- Brexitul se va produce vineri, ceea ce inseamna la 1.317 de zile dupa decizia britanicilor de a parasi Uniunea Europeana. Ce se va schimba de la 1 februarie? Schimburile cotidiene intre Regatul Unit si Uniunea Europeana vor continua la fel ca inainte, pana la finalul lui 2020. In timpul acestei perioade…

- Negocierile de dupa Brexit intre Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa fie purtate de o echipa de 40 de persoane - numita "Taskforce Europe" (”Grup de lucru Europa”) - plasata in subordinea premierului conservator Boris Johnson, a anuntat luni seara purtatorul sau de cuvant, relateaza…

- The Times: Boris Johnson vrea sa foloseasca tactica lui Trump in negocierile cu UE. Amenința cu suprataxe vamale pentru produsele europene, dupa Brexit Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, dar și cu alte state, dezvaluie The Times, care susține…

- Extinderea perioadei de tranzitie post-Brexit pentru obtinerea de timp suplimentar in vederea negocierii unui acord de comert liber intre Uniunea Europeana si Regatul Unit depinde exclusiv de Londra, a afirmat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters. …

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele SUA, Donald Trump, au afirmat ca așteapta cu interes sa continue cooperarea strânsa și negocierea unui "acord de liber schimb ambițios", a comunicat Biroul prim-ministrului de la Londra, dupa o convorbire telefonica între cei…

- Alegeri cruciale in Marea Britanie, pentru viitorul țarii. De ele depinde soarta Brexitului Sectiile de votare s-au deschis joi dimineata in Regatul Unit pentru alegerile generale anticipate cruciale pentru iesirea acestei tari din Uniunea Europeana (UE), promisa de premierul conservator in exercitiu…