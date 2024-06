Stiri pe aceeasi tema

- Prin victoria cu 2-0 a lui Real Madrid in fata Borussiei Dortmund, sambata, pe Wembley, patru nume emblematice ale clubului Real Madrid au obtinut al saselea trofeu la Ligii Campionilor: Nacho Fernandez (34 de ani), Dani Carvajal (32 de ani), Luka Modric (38 de ani) si Toni Kroos (34 de ani), conform…

- Florentino Perez (77 de ani) , președintele celor de la Real Madrid, a anunțat ca Luka Modric (38 de ani) va continua alaturi de echipa pentru cel puțin inca un sezon. Luka Modric / Foto: Getty Images Dupa plecarea colegului sau, Toni Kroos, s-a speculat și o desparțire a croatului de Real Madrid. Florentino…

- Deja campioana și cu gandul la finala Champions League, Real Madrid a terminat sezonul de LaLiga cu o remiza, 0-0 cu Betis Sevilla. Partida a marcat ultima apariție a lui Toni Kroos pe „Santiago Bernabeu”, mijlocașul german anunțand la inceputul saptamanii ca se va retrage din fotbal dupa Campionatul…

- Toni Kroos (34 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, care a anunțat marți ca renunța la fotbal dupa turneul final din Germania, va evolua sambata, in meciul cu Betis, in noile ghete fabricate de Adidas doar pentru legendarul mijlocaș blanco. Ediția limitata, numita 11PRO TK, va fi tot de culoare alba…

- Internaționalul german Toni Kroos, 34 de ani, a decis sa puna capat carierei de fotbalist dupa Euro 2024, deși Real Madrid tocmai ii oferise prelungirea contractului. Toni Kroos a decis! Deși avea in fața o oferta de prelungire a contractului, la Real Madrid, iar in martie s-a intors la naționala Germaniei,…

- Toni Kroos (34 de ani) și Luka Modric (38 de ani) au contractele scadente la sfarșitul acestui sezon și campioana Spaniei, Real Madrid, se pregatește sa le ofere prelungirea cu un an. Potrivit Marca, ambii mijlocași sunt considerați importanți in echipa lui Carlo Ancelotti și rezultatul negocierilor…

- Luka Modric, Toni Kroos, Nacho și Dani Carvajal pot intra in istoria fotbalului dupa finala Champions League dintre Real Madrid și Borussia Dortmund. Cei 4 pot ajunge la 6 trofee in cea mai importanta competiție europeana pentru cluburi. Modric, Kroos, Nacho și Carvajal au in acest moment 5 Ligi ale…

- Toni Kroos (34 de ani) va continua la Real Madrid cel puțin pana in vara lui 2025, mijlocașul neamț amanandu-și astfel retragerea. Actualul contract dintre Toni Kroos și Real Madrid este scadent la 30 iunie 2024. Pentru o buna perioada de timp, nimeni nu știa ce va face mijlocașul neamț in vara, dupa…