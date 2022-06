Gata, începe și la noi! Alertă militară pentru săptămâna 9 – 16 iunie! O informare de ultima ora din partea poate celei mai influente Agenții guvernamentale americane produce frisoane la București. Cu toate ca ”nota” recepționata de peste Ocean este una cat se poate de laconica… In fapt, doar un avertisment cu privire la probabilitatea unor provocari militare rusești, in perioada 9 – 16 iunie. Și avand drept […] The post Gata, incepe și la noi! Alerta militara pentru saptamana 9 - 16 iunie! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

