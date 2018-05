Gata, Gabriela Cristea, pe micul ecran. Mesajul transmis in urma cu cateva minute

Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt doar trei saptamani pana cand Gabriela Cristea va reveni pe micul ecran cu emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, la Antena Stars. Mai exact, pe data de 28 mai. Vedeta tv a transmis primul ei mesaj prietenilor virtuali dupa ce s-a aflat ce emisiune va modera la Antena Stars. Pe contul sau de…

- Gabriela Cristea a transmis primul ei mesaj prietenilor virtuali dup[ ce s-a aflat ce emisiune va modera la Antena Stars. Dupa o perioada indelungata in care a fost vedeta postului de televiziune Kanal D, prezentatoarea Gabriela Cristea a decis sa o ia pe alt drum. In urma cu cateva saptamani s-a aflat…

- Dupa ce locul ei de la Kanal D a fost luat de Bianca Dragușanu, Gabriela Cristea a primit o oferta de nerefuzat de la o televiziune concurenta, Antena Stars. Acum, avem noi detalii despre noua emisiune a Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare urmeaza sa apara curand pe micul ecran cu o noua productie…

- Dupa ce locul ei de la Kanal D a fost luat de Bianca Dragușanu, Gabriela Cristea a primit o oferta de nerefuzat de la o televiziune concurenta, Antena Stars. Acum s-a aflat ce emisiune va prezenta și este vorba, așa cum era de așteptat, despre o emisiune matrimoniala. Gabriela Cristea va prezenta emisiunea “Te…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre mai indragite, apreciate și urmarite cupluri din lumea showbizz-ului autohton, iar de cand au devenit parinți cei doi radiaza in adevaratul sens al cuvantului. Gabriela Cristea și Tavi Clonda au implinit trei ani de cand și-au marturisit dragostea…

- La sapte luni de cand a adus-o pe lume pe micuta Bella Victoria Margot, vedeta revine in televiziune, dar nu la Kanal D, ci la Antena Stars. Gabriela Cristea, una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi, va reveni, in curand, pe micile ecrane in cadrul unei noi emisiuni pe care o va prezenta…

- Gabriela Cristea, una dintre cele mai iubite si mai apreciate prezentatoare TV din Romania se intoarce in televiziune, dupa o lunga perioada de timp in care s-a dedicat cresterii copilului. Gabriela Cristea revine pe micul ecran, dupa o perioada indelungata de timp in care s-a dedicat cresterii fetitei…

- Mirabela Dauer se afla inca internata in spital, dupa ce rinichiul sau stang a fost extirpat, deoarece avea o tumora. Din fericire, artista nu sufera de o boala incurabila. Aceasta a transmis fanilor un mesaj emotionant, care a starnit lacrimile.