- Tenismanul rus Daniil Medvedev, finalist la Australian Open 2022, s-a retras de la turneul ATP 500 programat saptamana viitoare la Rotterdam (Olanda), la fel ca si italianul Jannik Sinner, cei doi urmand sa fie inlocuiti cu scotianul Andy Murray si francezul Jo-Wilfried Tsonga, fosti castigatori…

- Rafael Nadal, castigatorul unui titlu memorabil la Australian Open, este convins ca Daniil Medvedev, invinsul sau din finala, va trai numeroase momente excelente in continuare pe terenul de tenis. Ce inseamna 21 de titluri de Grand Slam pentru dumneavoastra? – Inseamna unul in plus fata de startul turneului.…

- Daniil Medvedev (Rusia, 25 de ani, 2 ATP) a fost huiduit, timp de cinci ore si jumatate, de publicul de pe „Rod Laver Arena“, in timpul meciului cu Rafael Nadal (Spania, 35 de ani, 5 ATP). Asa ca, dupa partida, s-a revansat cu varf si indesat!

- Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) a triumfat in finala Australian Open 2021, dupa 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 in finala cu Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP). Mai jos, reacția rusului de la final. Nadal ajunge la 21 de trofee de Grand Slam in cariera și ii depașește pe Federer și Djokovic, care au cate…

- Rusul Daniil Medvedev (2 ATP, 25 de ani) și spaniolul Rafael Nadal (6 ATP, 35 de ani) se infrunta azi in finala masculina de la Australian Open. Partida Medvedev – Nadal incepe la 10:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. Daniil Medvedev – Rafael Nadal, live de la 10:30 Cei doi…

- Jucatorii de tenis Rafael Nadal (Spania, 5 ATP) si Daniil Medvedev (Rusia, 2 ATP) vor disputa finala la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, la Melbourne. Rafael Nadal s-a calificat, pentru a sasea oara, in finala Australian Open, dupa ce l-a…

- Daniil Medvedev (Rusia), locul 2 ATP, l-a invins pe Stefanos Tsitsipas (Grecia), locul 4 ATP si cap de serie numarul 4, scor 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1, si s-a calificat in finala la Australian Open, conform news.ro. Meciul a durat doua ore si 30 de minute.Medvedev este a doua oara consecutiv…

