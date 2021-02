Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca autoritatile de la Bucuresti au transmis o scrisoare la Comisia Europeana, in urma unor intrebari venite de la CE, in care si-au exprimat disponibilitatea de a produce un vaccin anti COVID la Institutul Cantacuzino, subliniind ca Romania nu a demarat vreo negociere…

- Premierul Florin Citu a declarat ca nu ia in calcul o remaniere guvernamentala in acest moment, iar coalitia desi este una noua devine din ce in ce mai puternica in fiecare zi. „Cred ca bugetul va consolida aceasta coalitie”, a precizat seful Executivului si a mai spus ca nu exista tensiuni in coalitie.

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca lucreaza cu companiile farmaceutice pentru a se asigura ca vaccinurile sunt livrate europenilor. Conform acesteia, Pfizer-BioNTech va asigura livrarea a 75 de milioane de doze suplimentare in al doilea trimestru din 2021, adica in perioada aprilie-iunie.…

- Intrebat de jurnaliști cum se simte dupa vaccinare, premierul Florin Cițu a raspuns ca se simte foarte bine și a vorbit și despre cel mai important efect pe care l-a resimțit.„Foarte bine. Chiar foarte bine, Chiar mi-a dat mai multa energie. Nu știu daca e de la vaccin sau ca beau mai multa cafea.…

- Miniștrii din cabinetul condus de Florin Cițu se vor vaccina impotriva COVID-19 miercuri dimineața, la ora 10.00, la Spitalul Militar ”Dr. Carol Davila” din București. Premierul Florin Cițu s-a vaccinat public sambata, iar președintele Klaus Iohannis a primit prima doza de ser vineri. Președintele Camerei…

- Vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor si membrii Guvernului vor fi vaccinati miercuri impotriva COVID. Imunizarea oficialilor Executivului se va face incepand cu ora 10,00, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar "Dr. Carol Davila". Conform Guvernului, sosirea membrilor Cabinetului la Spitalul…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala si locala, inclusiv cel care ocupa functii de demnitate publica, se vor mentine anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020. "Legat de…

- Comisia Europeana a aprobat, vineri, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda ajutoare in valoare de 1,7 milioane de euro companiilor aeriene care reiau sau incep zborurile spre si dinspre aeroportul Sibiu, informeaza un comunicat al Executivului…