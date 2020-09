Companiile de medicamente care produc vaccinuri au fost supuse unei presiuni crescande din partea oamenilor de știința independenți și a experților in sanatate publica pentru a fi mai transparenți cu privire la modul in care iși desfașoara studiile clinice, scrie The New York Times, in ediția de vineri. Dar niciuna dintre cele noua companii care […] The post Gata cu speculațiile. Marile companii farma publica planurile detaliate ale vaccinurilor Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .