GATA cu rufele întinse pe sârmă! Se dau amenzi pentru acest delict Constanțenii nu mai au voie sa intinda rufe pe sarma, sa arunce gunoaie și nici sa iși spele mașinile pe domeniul public. Consilierii locali au decis ca urmatoarele lucruri sunt interzise: 1. Patrunderea fara drept sau/si rascolirea gunoiului din containere sau locuri special amenajate de catre persoane fizice, in scopul recuperarii unor obiecte, materiale reciclabile, hartii, resturi alimentare, etc. 2. Scuipatul, aruncarea de hartii, sticle sau a oricarui tip de ambalaj sau resturi din acestea, resturi de țigari , coji de semințe sau a oricaror resturi alimentare sau nealimentare, pe alei, peluze,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului Combaterea Delictelor Silvice Mures au pus in aplicare, joi dimineata, 17 mandate de perchezitie domiciliara la sediile si locuintele unor persoane fizice si juridice banuite de ilegalitati in domeniul silvic, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul General…

- Comunicat de presa| Consilierii județeni ai PNL refuza adoptarea masurilor de imbunatațire a serviciilor de transport de persoane propuse de PSD Consilierii județeni ai PNL refuza in mod nejustificat adoptarea masurilor de imbunatațire a serviciilor de transport public de persoane propuse de consilierii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca elevii care participa la cursuri in scenariul verde vor purta masti de protectie, inclusiv, la orele de educatie fizica, el explicand ca aceasta este una dintre cerintele specialistilor din domeniul sanitar, transmite News.ro. „Da, este o cerinta a celor…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anunțat ca masca de protecție sanitara trebuie purtata inclusiv la orele de educație fizica, precizand ca „ultimul cuvant l-au avut cei din domeniul sanatații”. Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, spune ca masca trebuie purtata inclusiv la orele de sport „Este…

- Scandalul de pe piata de publicitate din Capitala continua. Consilierii PAS acuza autoritatile municipale ca ajuta firma "EPA MEDIA" sa monopolizeze acest domeniu prin acordarea dreptului de a amplasa publicitate pe statiile de asteptare pe care le gestioneaza.

- Vineri seara, polițiștii și jandarmii din Capitala au depistat un grup de 27 de persoane aflate la un restaurant din Centrul Vechi. Printre ele se afla și adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, dar și cineva care ar fi trebuit sa fie in carantina, in Calarași.

- Instituția Prefectului-județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica DSP), pana in data de 18 ianuarie, inclusiv, au fost distribuite centrelor de vaccinare care funcționeaza in unitațile medicale din județ de 8.813 doze de vaccin impotriva COVID-19. Asta…

- Bistritenii care doresc sa se vaccineze anti-COVID in a doua etapa au ocupat toate locurile disponibile pana in data de 7 februarie inclusiv, motiv pentru care, incepand de marti, nu s-au mai putut face programari pe niciunul dintre cele trei fluxuri create in judet, potrivit datelor comunicate de catre…