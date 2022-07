Gata cu pandemia de Covid-19, gata şi cu averile. Bogaţii lumii pierd MILIARDE pe bandă rulantă! Cei mai bogati oameni din lume au inceput, pe banda rulanta, sa ramana fara miliarde, dupa ce pandemia de Covid-19 si-a piedut din „stralucirea” pe care a avut-o timp de 2 ani. In total, cei mai avuti 500 de oameni din lume au pierdut 1.400 de miliarde de dolari in prima jumatate a anului 2022, […] The post Gata cu pandemia de Covid-19, gata si cu averile. Bogatii lumii pierd MILIARDE pe banda rulanta! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

