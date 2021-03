Gata cu pandemia? Boris Johnson: Pe 21 iunie s-ar putea renunța la toate măsurile restrictive Premierul britanic a anunțat un plan de eliminare treptata a restricțiilor impuse de pandemie. Planul este etapizat și incepe pe opt martie, cand ar urma sa se redeschida școlile. Din 29 martie, ar urma sa fie permise intalnirie grupurilor de cel mult șase persoane sau doua familii, informeaza BBC. Pe 12 aprilie ar urma ca magazinele din Anglia sa se redeschida, la fel și alte afaceri. A treia etapa e programata pentru 17 mai și ar urma sa aduca ridicarea majoritații restricțiilor, iar grupurile ar putea avea voie la interior. Iar pe 21 iunie ar urma sa se ridice toate masurile restrictive de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua tulpina de coronavirus depistata in Regatul Unit este mult mai ușor transmisibila. Un studiu recent arata ca una din opt persoane care traiește in Regatul Unit a fost infectata. Studiul arata cat de rapid s-a raspandit noua tulpina de coronavirus in ultima luna. O persoana din 10 in Tara Galilor,…

- Persoanele care calatoresc in Irlanda pot intra pe teritoriul acestui stat cu conditia prezentarii unui test molecular tip PCR (test de reactie in lant a polimerazei) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore inainte. Masura intra in vigoare sambata, 16…

- Portugalia va intra incepand de vineri in a doua carantina naționala, dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 a crescut și a atins noi recorduri. Premierul portughez Antonio Costa a anunțat ca noile restrictii sanitare corespund in linii mari celor care au fost deja in vigoare in martie si aprilie. Singura…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi ieșirea Regatului Unit de pe piața unica europeana ca fiind un „moment incredibil”, asigurând ca țara sa va fi „deschisa, generoasa și orientata spre exterior”, potrivit AFP."Este un moment uimitor. Avem libertatea…

- Regatul Unit a inregistrat duminica alte 30.501 de cazuri de Covid-19, in timp ce, potrivit datelor oficiale, 316 persoane și-au pierdut viața la o luna dupa ce au fost testate pozitiv, scrie Reuters. Potrivit agenției de presa, statisticile publicate pe site-ul guvernamenatal dedicat pandemiei de coronavirus…

- Marea Britanie a raportat aproape 40.000 de infectii noi, noua tulpina de coronavirus, care ar putea fi cu pana la 70% mai contagioasa decat versiunea originala, provocand cresterea la un nivel record a numarului de cazuri si al spitalizarilor. Numarul deceselor provocate de Covid-19, 744, este la cel…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca studiaza impreuna cu specialiștii britanici noua tulpina a Covid-19 din sud-estul Angliei, despre care se crede ca este cu 70% mai contagioasa. OMS a transmis pe Twitter ca este in contact cu oficialii britanici cu privire la noua varianta. Potrivit…

- Peste 137.000 de britanici au fost deja vaccinați impotriva coronavirusului. Conform Ministerului Sanatații din Marea Britanie, cu prima doza a vaccinului impotriva Covid-19 dezvoltat de Pfizer-BioNTech au fost vaccinate 137.000 de persoane. Marea Britanie a fost prima țara din lume care a autorizat…