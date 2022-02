In timp ce Romania inca se gandește la perioada in care va incepe relaxarea masurilor, SUA anunța o decizie de ultima ora. Au loc relaxari pe banda rulanta, inclusiv legate de masca de protecție,relateaza EFE. Schimbarea urmeaza sa fie anuntata de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC). Astfel, odata cu noile schimbari, majoritatea americanilor vor trai in zone unde nu se mai solicita purtarea mastilor in spatiile inchise sau deschise, scrie Agerpres. Mastile raman totusi obligatorii in mijloacele de transport in comun, inclusiv in avioane, in baza regulilor in vigoare pana la mijlocul…