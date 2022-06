Stiri pe aceeasi tema

- „Avem 3,7 miliarde euro pe care i-am incasat din prefinantare, am depus cererea de plata cu ajutorul colegilor si al ministerelor de linie si cu sprijinul direct al domnului prim ministru care s-a implicat in mod direct in acest demers, avem depusa cererea de plata numarul unu de 3 miliarde de euro…

- Ministrul Dezvoltarii Cseke Attila a anuntat, marti intr-o conferinta de presa, ca bugetul alocat initial Componentei 5 - Valul Renovarii din Planul National de Redresare si Rezilienta a fost integral accesat. Astfel, pe 30 mai, cand s-a incheiat primul apel de proiecte pentru aceasta componenta,…

- Ar fi pacat pentru Romania ca, la un buget de 80 de miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta, sa nu putem asigura forta de munca necesara pentru atragerea fondurilor europene, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ofera o solutie si un sprijin real pentru dezvoltarea logisticii si infrastructurii pe gestionarea deseurilor, care, teoretic, trebuia construita de autoritatile publice centrale din fonduri europene, fonduri nationale sau fondurile din bugetul local,…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a criticat unele ținte din Planul Național de Redresare și Reziliența, el precizand ca sunt „greu de ințeles”. Burduja a subliniat ca, daca Romania nu indeplineste condițiile asumate prin PNRR, poate pierde 30 de miliarde de euro. Ministrul Cercetarii, Inovarii…

- „Primul miliard de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost deja accesat. Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara și reprezinta cea mai buna dovada a modului in care Guvernul abordeaza șansa enorma pentru dezvoltarea și modernizarea țarii pe care…