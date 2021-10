Gata cu frigul. Din 22 octombrie va fi dat startul sezonului termic

Stiri pe aceeasi tema

- Din 22 octombrie va fi dat startul sezonului termic 2021-2022 pentru toți consumatorii din municipiul Chisinau. O dispoziție in acest sens a fost semnata astazi, in condițiile in care pe parcursul a trei zile consecutiv, in intervalul orelor 18:00-06:00, valorile de temperatura inregistrate se mențin…

- Toate cele 127 de gradinițe din Chișinau au fost conectate la caldura, saptamana trecuta. Anunțul a fost facut de catre Andrei Pavaloi, șeful Direcției Educație, in cadrul ședinței Primariei.

- Situația in București se anunța critica pentru iarna care bate la ușa. Sute de mii de familii din peste 60.000 de blocuri au șanse mari sa iși petreaca iarna dardaind de frig in locuințe. Trist este ca 20 % dintre asociațiile de proprietari au solicitat deja amanarea furnizarii agentului termic de teama…

- Ianis Hagi (22 de ani) a revenit pe teren in meciul dintre Rangers și Livingston, scor 2-0, din „sferturile” Cupei Ligii. Internaționalul roman a pasat decisiv la primul gol și vrea sa puna mana pe trofeu. Ianis Hagi a trecut prin doua saptamani dificile. A stat in izolare, la Constanța, dupa ce a…

- Energia Rovinari a aratat doua fete in amicalele din presezon. Una haotica in care e in stare sa piarda pe teren propriu cu modesta CSM Craiova dar si una puternica, capabila sa bata Sibiul la 20 de puncte diferenta. Obiectivul, un loc in primele 10,...

- HC Dobrogea Sud a invins Dinamo in Supercupa Romaniei si Csurgoi KK de doua ori in turul intai preliminar al European League. Duminica, "delfiniildquo; intalnesc HC Buzau 2012 in campionat. Partida cu CSM Bucuresti se va disputa miercuri, 15 septembrie, in capitala. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea…

- Dario Bonetti, antrenorul lui Dinamo, il va titulariza pe Mihai Eșanu in continuare intre buturi in ciuda erorilor din startul sezonului. Dinamo se va baza mai departe pe Mihai Eșanu, 23 de ani, ca goal-keeper titular al echipei. Chiar daca a luat gol de la Betancor (Farul) de la mijlocul terenului…

- Prin vocea capitanului Costinel Gugu, jucatorii Universitații Cluj au transmis un mesaj de incredere in propriile forțe, dupa ce au obținut maximum de puncte in primele doua runde din Liga a 2-a.