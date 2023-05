Stiri pe aceeasi tema

- Max Verstappen a caștigat Marele Premiu al Australiei, un Grand Prix care a fost intrerupt de mai multe ori din cauza accidentelor. Podiumul pe circuitul Albert Park a fost completat de doi veterani, Lewis Hamilton (38 de ani) și Fernando Alonso (41 de ani).

- Dublul campion mondial en titre Max Verstappen (Red Bull) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei la Formula 1, a treia etapa a Campionatului Mondial de specialitate, fiind cronometrat vineri pe circuitul Albert Park (5,278 km) din Melbourne…

- Lewis Hamilton, septuplu campion mondial in Formula 1, s-a declarat uimit de viteza monoposturilor Red Bull, dupa ce Sergio Perez și Max Verstappen au terminat pe primele locuri in Marele Premiu al Arabiei Saudite.

- Marele Premiu al Arabiei Saudite are loc in aceasta seara, de la ora 19:00. Grand-prix-ul saudit incepe la ora 19:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 3, Orange Sport 3 și Prima Sport 3. Sergio Perez va pleca din pole-position la cursa de astazi, a doua a sezonului…

- Sergio Perez (33 de ani, Red Bull Racing) a fost cel mai rapid in calificarile din Arabia Saudita și va pleca din pole-position la cursa de duminica (ora 19:00), a doua a sezonului de Formula 1. Mexicanul a fost ajutat indirect de problemele pe care le-a intampinat colegul Max Verstappen, care nu a…

- In clasamentul pilotilor din Campionatului Mondial de Formula 1, dupa primul Grand Prix al sezonului 2023 din Bahrain, incheiat cu victoria lui Max Verstappen, olandezul a acumulat 25 pct, urmat de mexicanul Sergio Perez 18 pct, spaniolul Fernando Alonso 15 pct, Carlos Sainz (Spania) 12 pct, britanicul…

- Plecat din pole-position, Max Verstappen nu a avut nicio emoție in a se impune in MP din Bahrain, prima etapa a noului sezon din Formula 1. Sergio Perez a completat „dubla” celor de la RedBull, iar Fernando Alonso a fost al treilea: a facut spectacol depașindu-i pe Lewis Hamilton și Carlos Sainz Jr.

- Piloții de Formula 1 incep azi noul sezon din Marele Circ, iar soțiile și iubitele lor se pregatesc sa traiasca la intensitate maxima fiecare cursa. De la boxe, partenerele piloților se vor bucura și vor suferi alaturi de piloți. Inainte de startul sezonului, The Sun a facut un top al celor mai frumoase…