GATA CU BINELE – Maramureșul a trecut oficial de 100 de cazuri de COVID în 14 zile Azi, 29 august, Maramureșul a bifat oficial peste 100 de cazuri de coronavirus confirmate in ultimele doua saptamani. Liniștea COVID a durat cam toata aceasta vara, iar acum cazurile de coronavirus continua sa creasca de la o saptamana la alta. In 28 august aveam 99 de cazuri, iar in ultimele 24 de ore au fost confirmate 16 noi cazuri de COVID la nivel de județ. Conform raportarii Direcției de Sanatate Publica Maramureș din data de 28 augut, la nivel de județ aveam 24 de localitați unde erau confirmate cazuri de coronavirus. Lista era inchisa de orașul Borșa, care avea un singur caz confirmat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

