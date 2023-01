Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii care au drepturi banești mai mici de 3.000 de lei lunar beneficiaza de ajutoare financiare de la stat. Acestea sunt cuprinse intre 1.000 și 600 de lei, in funcție de veniturile titularilor. Banii se acorda in doua tranșe anuale, in ianuarie și octombrie 2023. Sprijinul material este diferențiat,…

- ​Emigrarea specialiștilor romani in strainatate este una din marile probleme nu doar sociale ci și economice de care țara noastra se lovește. Anual, zeci de romani aleg sa plece definitiv, peste jumatate dintre ei fiind in grupa de varsta 20-40 de ani. Azi, despre plecarea definitiva a medicilor.

- Pentru o foarte lunga perioada de timp activitatea pe piețele financiare internaționale a fost dominata de așteptarile privind menținerea de catre principalele banci centrale din economiile dezvoltate a unor condiții monetare acomodative. Aceasta s-a tradus deopotriva prin abundența lichiditații și…

- Stabila, solida și susținuta continuu de colecționari și investitori – sunt caracteristicile actuale ale pieței romanești de arta, ramanand o scena deschisa pentru cei care cauta piețe sigure și alternative investiționale. In ciuda recesiunii, arta iși pastreaza valoarea in criza, dovada fiind rezultatele…

- In sezonul de reduceri, mulți sunt atrași de prețurile mici și ajung sa cumpere impulsiv și sa depașeasca bugetul pe care și-l permit. Atrași de oferte, oamenii risca sa faca shopping excesiv, chiar daca asta inseamna ca pot ajunge inclusiv in situația de a lua un credit pentru produse de care nu au…

- In ultima perioada ne intrebam tot mai das: in ce sa investim banii ciștigați cu greu, pentru a nu-i pierde, pe fondul conflictului militar in creștere dintre Ucraina și Federația Rusa. Așadar, haideți sa vedem: in lexiconul piețelor financiare exista un astfel de concept ca "active de protecție". Cu…

