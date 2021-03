Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca incepand de duminica, atunci cand se aplica noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, in marile magazine din Capitala se instituie obligativitatea respectarii unei cote de 7 metri patrati pentru fiecare persoana iar persoanele care merg…

- Potrivit noilor restricții decise in ședința de sambata a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, magazinele și restaurantele se inchid de la ora 18.00 doar in weekend și de la ora 21.00 in timpul saptamanii. De asemenea, circulația persoanelor e interzisa dupa ora 20.00 in weekend…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat, miercuri, ca sedinta Comitetului municipal pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) va fi convocata dupa cea a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). "Noi asteptam in cursul zilei de maine sa se ia decizii la nivel guvernamental, prin hotarare…

- Ministerul Educației declara ca nu accepta inchiderea școlilor decat daca localitatea in care funcționeaza intra in carantina. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, va face declaratii despre eventuala carantina din Capitala, marti, la ora 14.00. Rata infectarii in Bucuresti a depasit 6 la mie. Citește…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare. “Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care…

