Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu va avea probleme in aceasta iarna cu furnizarea energiei electrice și a gazului: Ce asigurari da Guvernul Ciuca Romania nu va avea probleme in aceasta iarna cu furnizarea energiei electrice și a gazului: Ce asigurari da Guvernul Ciuca Dupa o intalnire de lucru la Guvern cu responsabilii in…

- Furnizarea energiei electrice este asigurata in sezonul de iarna atat pentru serviciile esentiale, cat si pentru consumatorii casnici si alte categorii de consumatori, iar in privinta furnizarii de gaze, sunt asigurate cantitatile de gaz pentru functionarea aprovizionarii in conditii de normalitate,…

- Luptatorul de la Serviciul de Acțiuni Speciale care acuza ca a fost „executat” de cei pe care ii pregatea i-a trimis un mesaj lui Lucian Bode, in prag de sarbatori. Mesajul trimis pe contul de WhatsApp al șefului Internelor a fost „scapat” in spațiul public. Citește AICI ce MESAJ a primit ministrul…

- Florin Roman (PNL) a declarat miercuri, pentru B1 TV, ca a fost ținta a doua atacuri, unul politic, „regizat” de Dacian Cioloș, președintele USR, și unul „in planul forțelor oculte”. Intrebat daca crede ca Cioloș și Ciprian Teleman (tot de la USR, predecesorul sau la Ministerul Digitalizarii)…

- Primele masuri dupa confirmarea variantei Omicron in Romania. Rafila: Test PCR pentru persoanele care vin din afara UE la intrarea in țara. Toți cei care intra in țara, de oriunde, vor trebui sa completeze formularul de localizare a pasagerului. Autoritațile anunța primele masuri dupa confirmarea…

- Romanii care lucreaza in strainatate ar putea intampina dificultati daca vor sa revina in tara de sarbatori.In urma sedintei care a avut loc astazi, 5 decembrie a.c. la Palatul Victoria intre prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca si principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatatii,…

- Masuri pentru protejarea sanatatii romanilor in contextul Covid.Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, astazi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatatii,…

- Duminica se anunța primele masuri dupa depistarea in Romania a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a virusului. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , seful DSU, Raed Arafat si diretorul CNCSBT, Ariana Pistol, susțin declaratii de presa dupa sedinta de la Palatul Victoria. De acum, persoanele…