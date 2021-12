Gata, Bode a schimbat palinca!

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca i-a cerut ministrului de Interne, Lucian Bode, sa protejeze instituțiile statului in contextul incidentelor de la Parlament, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la sediul Guvernului, ca pe fondul apariției tulpinii africane a coronavirusului, in aceasta seara se va discuta despre introducerea obligativitații carantinarii persoanelor care vin din statele incadrate ca zone roșii,…

- Biroul Politic National al PNL a validat, luni, lista de ministrii liberali care urmeaza sa fie propusi in Guvernul cu PSD si UDMR. Potrivit unor surse liberale, la Ministerul Fondurilor Europene va fi propus Dan Vilceanu, la Ministerul Digitalizarii – Florin Roman, la Ministerul pentru IMM-uri – Daniel…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca și o delegație restransa a liberalilor s-au intalnit joi seara cu presedintele Klaus Iohannis, pentru o discuție informala, iar decizia a fost ca se va merge pe un Guvern minoritar PNL – UDMR, susțin surse politice pentru Libertatea. In aceste condiții, PSD nu va vota…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca toate neregulile legate de certificatele verzi vor fi aspru pedepsite. Persoanele care falsifica certificate verzi vor ajunge la pușcarie, a avertizat reprezentantul Guvernului. Ministrul de Interne, Lucian Bode, ii avertizeaza pe cei care falsifica…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a spus ca toate neregulile legate de certificatele verzi vor fi aspru pedepsite. Persoanele care falsifica certificate verzi vor ajunge la pușcarie, a avertizat reprezentantul Guvernului.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, recent ales prim-vicepresedinte al PNL, si-a plasat consilierul in varsta de doar 26 de ani si cu studii la o universitate particulara in doua functii de conducere ale unor societati de stat. Numele lui Alexandru Pencu a fost mentionat prima oara in decembrie 2019,…

- Sa recapitulam. Stelian Ion a fost dat afara din guvern cu o zi inainte sa mute decisiv in Justiția noastra. Avea pe masa propunerile pentru șefii din DNA și DIICOT. Fix instituțiile de care depinde prezentul și viitorul lor politic. Aici s-a rupt filmul. Cel mai probabil, comanda a venit pe firul scurt,…