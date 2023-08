GATA, AVEM 4 MILIARDE DE AVIOANE! ȘI MAI PUNEM 4! Nu ca pe romani i-ar mai interesa de ce strang cureaua, daca tot nu au creșe, spitale, autostrazi sau barem apa calda intr-o Capitala europeana a anului 2023… Dar uite ca guvernanții au de ce sa fie mandri! Și sa spere ca stapanii s-ar putea sa nu ii mai țina doar in ”castane”, ci chiar […] The post GATA, AVEM 4 MILIARDE DE AVIOANE! ȘI MAI PUNEM 4! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Australia a declarat luni ca va cheltui 9,8 miliarde de dolari australieni (6,6 miliarde USD) pentru a achizitiona 20 de avioane noi de transport militar Super Hercules, anunt ce survine inaintea vizitei pe care o vor efectua in aceasta saptamana seful Departamentului de Stat al SUA,

- Australia a declarat luni ca va cheltui 9,8 miliarde de dolari australieni (6,6 miliarde USD) pentru a achizitiona 20 de avioane noi de transport militar Super Hercules, anunt ce survine inaintea vizitei pe care o vor efectua in aceasta saptamana seful Departamentului de Stat al SUA, Antony Blinken,…

- Avioane de lupta si transport (F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan), elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, transmite Agerpres.

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat…

- Avioane de lupta si transport, respectiv F-16 Fighting Falcon, Eurofighter Typhoon, C-130 Hercules, C-27J Spartan, elicoptere militare si aeronave civile, vor survola Capitala timp de trei zile, cu ocazia sarbatorii Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene.

- REȘIȚA – Primarul Ioan Popa indeamna parinții sa aiba incredere in a-și trimite copiii la liceu la Reșița. Asta deoarece primaria a investit fonduri europene, și nu numai, in facilitați de cazare și masa atat la Colegiul Economic, cat și la Colegiul Tehnic și Liceul „Traian Vuia”! In total, in jur de…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la inaugurarea unui pod rutier in Capitala, ca excepțiile din Codul Fiscal pentru diferite sectoare de activitate aduc o gaura la buget de 74 de miliarde de lei și ca o mare parte din acestea trebuie sa dispara.„PNRR prevede sa incepem sa scoatem din excepții.…

- Aproximativ 300 de angajati ai ENEL Muntenia au pichetat astazi sediul companiei situat pe bulevardul Mircea Voda din Bucuresti. Angajații au protestat fata de nivelul salarial si de conditiile istovitoare de munca. Conform protestatarilor, pichetarea va continua si in urmatoarele doua zile, atat in…