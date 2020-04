GATA! Americanii și-au dat acordul pentru testarea unui nou medicament pentru coronavirus Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Medicamentul generic care exista pe piata de mai multe decenii a obtinut in aceasta luna acordul FDA pentru utilizarea impotriva COVID-19, dar deocamdata nu exita dovezi stiintifice ca functioneaza. In prezent nu exista medicamente aprobate oficial pentru tratarea COVID-19. Novartis intentioneaza ca recruteze in urmatoarele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

