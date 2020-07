GATA! Aceasta e PRIMA țară care spune că are VACCINUL! ”Facem…

Rusia intentioneaza sa produca sute de milioane de doze ale unui vaccin experimental anti-Covid-19, in conditiile in care etapa preliminara a testelor clinice a fost finalizata, informeaza agentia de presa Reuters. Administratia de la Moscova intentioneaza sa produca anul acesta pe plan intern 30 de milioane de doze ale vaccinului experimental, iar alte 170 de milioane de doze ar putea fi fabricate in strainatate. Prima etapa a testelor clinice a durat o luna si a implicat 38 de persoane, fiind finalizata luna aceasta. Cercetatorii rusi au stabilit ca vaccinul este sigur si induce o reactie…