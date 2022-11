Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reafirmat, marți seara, la Digi 24, intentiile proeuropene ale conducerii de la Chisinau, aratand ca nu se lasa intimidata de protestele care ii cer demisia si care s-au dovedit a fi finantate de forte proruse interesate de destabilizarea tarii, potrivit…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, marti, ca Republica Moldova risca sa ramana fara gaze și electricitate. „Pretul e dublu fata de Romania. Cheltuielile pentru facturi ale unei familii s-au ridicat la 70-75% din veniturile ei”, afirma liderul de la Chișinau. Declarațiile au fost…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu este din nou in Romania, intr-un context in care autoritatile de la Chisinau se bazeza tot mai mult pe cele de la Bucuresti pentru asigurarea securitatii energetice a tarii. Maia Sandu are programate discutii oficiale cu presedintele Klaus Iohannis si apoi cu…

- In centrul Chisinaului au avut loc ciocniri intre poliție și participantii la o actiune de protest a opoziției. Mii de oameni au ieșit in strada și o contesta pe Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exprimat vineri recunostinta fata de implicarea si sustinerea primita din partea Casei Regale a Romaniei privind integrarea in Uniunea Europeana. In timpul intrevederii de vineri dintre presedintele Maia Sandu si Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei…

- Peste 14% dintre generațiile elevi de pana care au ajuns in clasa a VIII-a, in ultimii 10 ani – perioada 2010-2020 – au abandonat școala, potrivit rapoartelor anuale privind starea invațamantului, ale Ministerului Educației. Inseamna peste 323.600 de elevi. Este echivalentul populației unui oraș cat…

- Economia deja zdruncinata a Moldovei s-ar putea confrunta cu un dublu soc al intreruperii gazului rusesc si al preturilor „extraordinar de ridicate” la energie, in timp ce cea mai saraca natiune din Europa se pregateste pentru iarna, a spus premierul tarii, potrivit Bloomberg. Prim-ministrul Natalia…

- Ocupați cu funeraliile Reginei și obosiți de știrile din Ucraina, societatea e pe cale sa nu observe cum Președintele Romaniei medaliaza un opurtunist fara substanța, pe moldovenistul anti-roman Marian Ilici Lupu. Pentru cei care nu-i știu cariera e suficient sa cunoașteți ca a fost membru al Partidului…