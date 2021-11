GastroArt.ro: Prepararea mamaligutei pripite si a celei romanesti (retete din 1931) Mamaliguta pripita se face intr un ceaun.Se pune in ceaon frac12; apa si frac14; malaiu. La cea Romaneasca la frac12; g. apa punem 300 g. malaiu. Punem in apa din ceaon 3 g. sare si o lasam sa fiarba. Dupace s a fiert bine, punem malaiu in forma de ploaie, ca sa nu se faca cocoloase. Totodata mestecam cu facaletul sau cu telul. O lasam sa fiarba bine si apoi o strangem cu o lingura de lemn muiata in apa. Dupace am stranso, o lasam putin sa se rasufle si o rasturnam intr o farfurie curata. Mamali ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mamaliguta pripita se face intr un ceaun.Se pune in ceaon frac12; apa si frac14; malaiu. La cea Romaneasca la frac12; g. apa punem 300 g. malaiu. Punem in apa din ceaon 3 g. sare si o lasam sa fiarba. Dupace s a fiert bine, punem malaiu in forma de ploaie, ca sa nu se faca cocoloase. Totodata mestecam…

- Cafea turceasca. Ceai mai buna bautura a Turcilor este cafeaua.Cafeaua turceasca se prepara astfel: Luam ibricul si in el turnam atatea cesti de apa dupa numarul persoanelor ce le avem, in plus frac14; de cescuta la 2 persoane. In apa aceasta rece, punem zahar si cafea de ficare ciasca cate o lingurita,…

- Ingrediente galuște cu prune:• 300 gr cartofi• 100 gr faina• 1 galbenus• 1 lingurita untura sau unt• ½ lingurita sare• pesmet prajitMod de preparare galuște cu prune:Cartofii ii punem la fiert in coaja, in apa adaugam putina sare. Cand sunt fierti ii decojim si ii zdrobim ca pentru pireu, apoi lasam…

- Sezonul rece este al supelor fierbinti, concentrate, fie de dulce, fie de post, considerate pe drept medicamente naturale pentru tot felul de afectiuni.Nu trebuie sa va bazati doar pe ele, treceti si pe la doctor ori farmacie, in cazul racelilor or altor probleme medicale, insa, cercetarile au demonstrat…

- ”O școala adevarata este cea pe porțile careia ies cetațeni buni, oameni deschiși la minte, dornici sa invețe toata viața. Școala romaneasca se concentreaza pe rezultate, note bune și cariere, mai puțin pe copil” Are nevoie școala romaneasca de schimbare? Daca da, cine trebuie sa genereze aceasta schimbare…

- De curand editura GasrtoArt a reeditat prima carte de bucate tiparita in Bucuresti: Maria Maurer, carte de bucate, 1849, editie transliterata, adnotata si ingrijita de Simona Lazar. Astazi va prezentam cele 15 retete din capitolul supe si ciorbe."Din cele 15 retete de la capitolul Supe ori ciorbe, niciuna…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca in Romania 70- din populatie "vibreaza" la elemente de doctrina nationala si crestina si in aceste conditii nu se poate "bate" doar pe o nisa de 15-17- care cuprinde publicul modern sau progresist, ci trebuie sa reprezinte si alti cetateni. Orban a declarat,…

- PNL este un promotor al valorilor romanesti, care sustine constant modernizarea si dezvoltarea, dar respinge "toate curentele neo-marxist progresiste, care in ultima vreme isi fac loc pe nevazutelea in mintile unora dintre romani", a declarat, joi, presedintele partidului, Ludovic Orban. …