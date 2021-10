GastroArt.ro: Lords of the platouase Iar o sa fiu injurat si amenintat cu bataia, mai ales pe un grup de bucatari unde majoritatea se comporta ca o sleahta si nu de nobili polonezi , nu ca o breasla. Nu am vazut barista care sa se laude pe facebook cu paharul de cafea cumparat cu 2 lei de la dozatorul de la magazinul din colt, nu am vazut bartender care sa se mandreasca un reusita destuparii unei sticle de vodca, nu am vazut cofetar sa se impauneze cu piscoturile cumparate de la supermarket.Am vazut insa o sumedenie de bucatari car ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

