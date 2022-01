GastroArt: Salata amestecata (reteta interbelica) Oparim ardei verde si l taiem in bucati, sfecle rosii ferte si telina, toate taiate marunt, turnam peste ele o majoneza buna, zahar praf si o acrim cu zeama de lamaie, apoi o aranjam pe farfurie garnisita cu ciuperci prajite si salata de rosii.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada interbelica datare aproximativa , din zona de sud a Ardealului. Ii multumim lui Chef Johnny Susala pentru acest caiet.Am pastrat ortografia originala. Pentru ilustratie am folosit o pagina la intamplare din aces ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

- Pentru 6 persoane se freaca intr un castron 6 galbenusuri de ou cu 12 lingurite de zahar pisat. Se freaca bine pana creste si devine o crema spumoasa.Se toarna cu incetul 1 litru de lapte clocotit, se mai adauga 6 lingurite de rom si se serveste imediat cat e fierbinte.Dintr un caiet vechi cu retete,…

- Curatim castraveti tineri si ii taiem felii, ii saram bine si ii lasam sa stea 2 ore asa, cand ii scoatem si ii punem pe sita ca sa se scurga bine, ba ii mai presam si cu mana bine ca sa nu mai ramaie apa de loc. Punem pe fundul borcanului un strat gros de sare, peste care punem un strat de castraveti,…

- Trecem prin sita 6 rosii coapte, mari si nefierte, pastram zeama intr o farfurie.Intre timp, fierbem in apa cu sare 300 gr. macaroane pe care, cand sunt fierte, le scurgem si le limpezim bine cu apa rece.Tragem in grasime incinsa sau in ulei o ceapa taiata foarte marunt impreuna cu 200 gr carnat afumat,…

- Mestecam 5 galbenusuri cu 100 gr. unt, putina sare, 80 gr. faina si la urma spuma dela 3 albusuri. Punem la copt intr o tava bine unsa si un foc bine potrivit , o presaram cu sunca tocata marunt, cu parmezan ras si putina smantana, apoi o rasucim in rulou presarand o cu smantana si putin unt, o punem…

- Taiem cartofii in patratele, ii fierbem in putina apa, apoi ii strecuram si ii prajim in untura, putina sare si ardei rosu, se poate pune si putina smantana cu ouale impreuna turnam peste cartofi, daca s a intarit se poate servi.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada interbelica datare aproximativa…

- Luam mere acre, le curatam, le taiem bucati, le fierbem in putin vin alb, apoi, trecute prin sita, le lasam sa se raceasca, ii adaugam hrean ras si oparit, zeama de portocale, zahar frecat pe coaja de portocala si putin vin alb, asa ca sosul sa ramana tot gros.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada…

- Luam patlagele rosii bine coapte, le tinem o minuta in apa clocotinda, le curatam de coaje, le taiem in doua, le scoatem semintele cu o lingurita. Le taiem in bucatele, le saram, le piparam, punem putin zahar, putin patrunjel verde tocat marunt.Le prajim in unt, apoi umplem omleta cu oua.Dintr un caiet…

- Cantitati: 3 oua, 150 gr. unt, 150 gr. zahar, 150 gr. faina, 80 gr. stafide si coaje de lamaie.Modul prepararii: Se ia zaharul, se piseaza pudra. Se ia apoi untul si se freaca cu zaharul bine. Se adauga apoi faina pe stafidele si coaje de lamaie. Se face o compozitie ca sa se poata turna cu cornetul.…