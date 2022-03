GastroArt: Punsch mai slab (reteta interbelica) Se spala si se sterg cu o carpa moale o portocala zemoasa cu coaja subtire si o lamaie frumoasa. Se iau 200 gr zahar bucati si se freaca pe rand pe coaja de portocala si lamaie pana ramane numai partea alba.Se pune intr o oala foarte curata in care ferbem numai apa . Se stoarce deasupra zeama portocalei si a lamaiei, se toarna un litru de ceai slab, fierbinte, se mai adauga 150 gr. de rom bun si 150 gr. de rachiu.Se pune pe masina mestecand sa se topeasca zaharul pana se infierbanta, dar fara sa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se bat intr o oala, cu telul de albus, 10 oua intregi cu 200 gr. zahar pana se face o crema. Se adauga cu incetul 200 gr. nuci pisate, putina coaje rasa si zeama dela o jumatate lamaie, 2 linguri de pesmet si un varf de lingurita scortisoara pisata. Se unge o forma bine cu unt si se coace la cuptor.CremaSe…

- Se aleg portocale mari cu coaja groasa. Se spala si se sterg. Se pune o oala cu apa la foc, in care sa poata incapea portocalele in voie. Cand apa clocoteste bine, se da drumul portocalelor si se lasa sa fiarba in clocote mari, pana se moaie coaja.Se scot si se pun intr un vas cu apa rece, se lasa asa…

- Se aleg struguri cu boaba mare si tare. Se curata boabele de pielita si cu un ac scoatem cu grija samburii. Se pun intr un tifon, tinandu le atarnate ca sa se scurga zeama, intre timp fierbem siropul.Se fierb 2 kgr. zahar cu 3 pahare de apa si cand e bine legat se pun struguri adaugand un baton de vanilie…

- Se fierb ouale tari. Cand sunt reci se cojesc, se taie felii rotunde si se aseaza pe o farfurie unele peste altele. Deoparte se face un sos de mustar cu ou, si anume: pentru 6 oua tari se pun intr o strachina o lingurita de mustar, 3 galbenusuri crude si un praf de sare. Se freaca cu o lingura de lemn…

- Se fierb 7 8 oua tari, se curata si se taie in doua in lungime. Se scot galbenusurile. Se curata un creer de vitel si se tine pe masina 10 minute in apa clocotinda.Se scurge, dupa ce s a racit se taie in bucati si se freaca cu galbenusurile rascoapte, se adauga sare, piper si una sau 2 linguri de smantana.…

- Se curata ficatul de pielita de deasupra. Se impaneaza cu cateva felii de slanina. Se freaca cu putin piper. Se sterge cu o carpa uscata, se pune intr o cratita cu frac12; lingura de unt si se rumeneste pe o parte si pe alta cateva minute la un foc iute.Deoparte se rumeneste o lingura de faina cu frac12;…

- Pentru 6 persoane se freaca intr un castron 6 galbenusuri de ou cu 12 lingurite de zahar pisat. Se freaca bine pana creste si devine o crema spumoasa.Se toarna cu incetul 1 litru de lapte clocotit, se mai adauga 6 lingurite de rom si se serveste imediat cat e fierbinte.Dintr un caiet vechi cu retete,…

- Taiem cartofii in patratele, ii fierbem in putina apa, apoi ii strecuram si ii prajim in untura, putina sare si ardei rosu, se poate pune si putina smantana cu ouale impreuna turnam peste cartofi, daca s a intarit se poate servi.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada interbelica datare aproximativa…